アクシアルリテイリング [東証Ｐ] が2月3日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.4％増の103億円に伸び、通期計画の120億円に対する進捗率は86.5％に達し、5年平均の83.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.8％減の16.1億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ