金下建設 [東証Ｓ] が2月3日昼(11:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2億1000万円→3億3200万円(前の期は4億7900万円)に58.1％上方修正し、減益率が56.2％減→30.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5600万円→1億7800万円(前年同期は5500万円)に3.2倍増額し、増益率が1.8％増→3.2倍に拡