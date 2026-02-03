群馬銀行 [東証Ｐ] が2月3日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.5％増の651億円に拡大し、通期計画の780億円に対する進捗率は83.5％に達したものの、5年平均の87.7％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.0％減の128億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績で