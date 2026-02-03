3日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1004、値下がり銘柄数376と、値上がりが優勢だった。 個別ではマイポックスがストップ高。エムケー精工、マツモトは一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション、日本電技、ナカノフドー建設、日本ドライケミカル、ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓなど51銘柄は昨年来高値を更新。ヒーハイスト、岡本硝