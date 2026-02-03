3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.2％減の3865億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.3％減の2334億円だった。 個別ではＮＥＸＴ機械 、ｉシェアーズ米国高配当株ＥＴＦ 、グローバルＸＭＳＣＩ気候変動対応 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 が新高値。ＮＥＸＴ日経平均