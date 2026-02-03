3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数212と、値上がりが優勢だった。 個別ではＱＤレーザがストップ高。キャンバス、マイクロ波化学は一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー、ティーケーピー、ＱＰＳホールディングス、日本ナレッジ、ＳＢＩリーシングサービスなど11銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタ