3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ135524 -15.3 49660 ２. 純銀信託 47521-100.0 44530 ３. 純金信託 33387 -38.7 22725 ４. 日経Ｄインバ 25878-0.94967