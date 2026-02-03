国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は12選手 男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週から順位を維持して5位をキープした。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人がトップ10に入っている。ランキングの上位は変動がなく、王楚欽（中国）が1位、林詩棟（中国）が2位、ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が3位をそれぞれ