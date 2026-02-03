日銀本店日銀が過去の大規模金融緩和で買い入れた株式の上場投資信託（ETF）の売却を始めたことが3日分かった。売却額は簿価ベースで約53億7千万円。日銀はETFを約37兆円抱えるが、株価の大幅な下落を避けるため少量ずつ売却し、金融緩和からの脱却を進める。売却は日銀が3日公表した1月31日時点の貸借対照表で判明した。不動産投資信託（REIT）も約1億円売却した。ETFは株価指数などとの連動を目指す投資信託で、証券取引所