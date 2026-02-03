モデル、タレントの亜希（56）が3日までにインスタグラムを更新。元夫の清原和博氏（58）の写真をアップした。ストーリーズを更新し、清原氏の近影を公開。「2016.2.2→2026.2.2 10年前のあの日何一つ忘れることのないあの日祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたw」と記述。16年2月2日は、清原氏が覚せい剤取締法違反（所持）で警視庁に現行犯逮捕された日にあたる。続けて「また今日から10年頑張ると目標を立てた