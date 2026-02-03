日本相撲協会の英語圏向けＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＳＵＭＯＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」が、大相撲初場所を制した大関安青錦（２１＝安治川）を特集した。動画では安青錦の１５日間の戦いをプレーバック。３月の春場所で綱取りに挑戦することも紹介された。海外のファンは安青錦の強さのみならず、土俵上での?スポーツマンシップ?にも着目。寄り切った直後に相手が土俵下へ転落しないように支える行為や、負けた相手に手を差し