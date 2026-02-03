【「ハースストーン」スポットライト】 2月10日2時30分～ 配信予定 Blizzard Entertainmentは、PC/モバイル向けデジタルカードゲーム「ハースストーン」の最新情報を届ける「スポットライト」を2月10日2時30分より配信する。 今回の配信では「ハースストーン」の時期拡張版を公開するほか、アゼロスを揺るがす深刻な脅威や新たなメカ