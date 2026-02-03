日本コロムビアは、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』の映画公開日である4月29日、TV放送のBGMも手掛けた作曲家 佐橋俊彦氏が手掛ける映画の劇伴をすべて収録したオリジナル・サウンドトラックCD「仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラック」(3,300円)を発売する。同商品には映画BGMのすべてを収録。さらに、『仮面ライダーアギト』が放送開始25周年を迎えたことを