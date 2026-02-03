【モデルプレス＝2026/02/03】Snow Manの佐久間大介が、2月3日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）にVTR出演。ライブツアー中の食事会で高額の支払いをしたメンバーを明かした。【写真】強運発揮で高額の食事代支払いしたスノメンバー◆Snow Man、ライブツアー中の食事会で男気ジャンケン全勝したメンバーは？番組のインタビュー中に、佐久間が最近のスペシャルな出来事