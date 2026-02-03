日本代表DF橋岡大樹がヘントへ期限付き移籍で加入日本代表DFが再びベルギーの地で奮闘する。ベルギー1部ヘントは2月2日、チェコ1部スラヴィア・プラハから期限付き移籍で日本代表DF橋岡大樹を獲得したと発表した。期間は今シーズン終了までの半年間で、買取オプション付き。橋岡にとっては2年ぶりのベルギー帰還となった。移籍期間最終日の電撃加入となった橋岡は、クラブから大きな期待を受けている。オペレーションディレク