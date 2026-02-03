C大阪の平野佑一はマレーシアのヌグリ・スンビランFCに移籍決定昨シーズン限りでセレッソ大阪を契約満了により退団していたMF平野佑一の移籍先が、マレーシアのヌグリ・スンビランFCになったことが発表された。平野は東京ヴェルディの下部組織から国学院久我山高校へ進み、国士舘大学を経て2018年に水戸ホーリーホックへ入団。21年夏に浦和レッズへ移籍するとリカルド・ロドリゲス監督の信頼を得てレギュラーを獲得したが、翌