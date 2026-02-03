高市首相の円安ほくほく発言が波紋を広げている。2026年2月2日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）では首相のほくほく発言を政治ジャーナリストらが問題視、発言した時間によっては危なかったという。首相は「為替変動にも強い経済構造を作りたいとの趣旨で」と弁明したが発端は高市首相が1月31日に川崎市で行った応援演説である。「今、円安だから悪いと言われるけれども輸出産業にとっては大チャンス。外為特会（外国為替資金特