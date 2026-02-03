高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第87回）が3日に放送され、トキ（高石）が突然の悲劇に見舞われ、ヘブン（トミー・バストウ）が激怒する姿が描かれると、ネット上には「今日の回苦しすぎる」「これはジコク」「許せん」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】石を投げつけられたトキ