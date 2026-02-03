俳優の香取慎吾（４９）が映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督、秋以降公開）に主演することが２日に発表され、ネット上では多くの反響が寄せられた。週刊少年ジャンプで連載していた仲間りょう氏のギャグ漫画の実写映画化。家族４人と猫１匹が高校生になる型破りな青春コメディーで、「ヨーロッパ企画」の上田誠氏が脚本を務める。香取は真新しい制服のブレザーに袖を通し、長男の高校入学に合わせて「今日から父さんも高校生