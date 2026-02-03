米専門局「ＭＬＢネットワーク」は２日（日本時間３日）、ポジション別選手ランキングで捕手のトップ１０を発表し、マリナーズのＣ・ローリー捕手（２９）が初めて１位に選ばれた。昨年１位のコントレラス（ブルワーズ）は２位だった。ローリーは昨季、捕手＆両打ち選手の最多記録を更新する６０本塁打をマーク。１２５打点もジャッジ（ヤンキース）を上回り、２冠に輝いた。２４年にはゴールドグラブ賞を受賞した選手の中でも