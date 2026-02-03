日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、香港で日本人男性が多額の現金を奪われた事件で強盗を共謀した罪で起訴されていた４人の初公判が２日に行われたことを報じた。１月３０日に香港の繁華街で日本人男性が現金約５１００万円を奪われる事件で、日本人３人を含む４人が起訴され勾留が認められたと伝えた。同事件は１月３０日未明に東京・大田区の羽田空港駐車場で、男性が催涙