3月21日午後8時、ソウル光化門（クァンファムン）広場で繰り広げられるBTS（防弾少年団）のカムバックステージが、全世界に向けて生中継される。3日、BTSの所属事務所Big Hitミュージックは「光化門広場一帯で、アルバム『ARIRANG（アリラン）』の発売を記念する公演『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催し、タイトル曲を含む新曲のステージを初公開する」と発表した。BTSの5枚目のアルバム『ARIRANG』は、公演前日の3月20日