ケガを乗り越え、開幕ローテーション入りが期待される来日8年目のカーター・スチュワート投手（26）が3日、宮崎キャンプ第1クール3日目で初のブルペン入り。直球主体にフォーク、カットボール、カーブを交え、46球を投げた。「力感としては85％から90％程度で投げました。凄く良い感覚で投げることができましたし、良い形で最初のブルペンがスタートできたと思います」と初ブルペンにして145〜146キロを計測したボールに手応え