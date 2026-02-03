新たな異名が定着しそうな似合いっぷりだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第2試合に出場したBEAST X・東城りお（連盟）がロングヘアを2つに分けたツインテールで登場。ファンから「かわいすぎ」「ビジュアルよすぎ」と喜びの声が寄せられた。【映像】ビジュ良すぎ！東城りお、かわいいツインテールスレンダーボディと美貌、攻撃重視で魅力的な麻雀から、東城には「ミス・パーフェクト」という異名がついている。2年ぶり