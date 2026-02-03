ロシア外務省は２日、中断されている北方領土元島民の墓参について、「ロシアの査証（ビザ）を取得すれば可能だ」との見解を示した。日本政府は、ロシアのビザ取得はロシアの管轄権を認めることになるとの立場で、日本が求める墓参再開は事実上拒否された形だ。見解は、日露関係に関する質問への回答として、セルゲイ・ラブロフ露外相の名前で発表された。北方墓参はコロナ禍の影響で、２０２０年から中断している。ロシアは、