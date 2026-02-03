調整する倉坪克拓＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート男子の倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が2日、試合会場で練習し、14日の500メートルに向けて「メダル獲得を目指して頑張りたい。守りに入らず積極的なレースをする」と意気込みを語った。24歳で初代表。前回北京五輪銅メダリストの森重航（オカモトグループ）や新濱立也（高崎健康福祉大職）のようにワールドカップ