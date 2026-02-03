「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（３日、宜野湾）新加入した前阪神のジョン・デュプランティエ投手がキャンプに合流した。この日朝、チーム宿舎で、背番号０のユニホーム姿で入団会見。その後、グラウンドに現れてチームに合流。ストレッチ、キャッチボールを行い、山崎康晃投手と握手。藤浪晋太郎投手とも会話した。デュプランティエは昨季限りで阪神を退団し、複数球団の争奪戦の末、今オフにＤｅＮＡと契約合意。来日手続きの過