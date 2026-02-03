出発便のみ・時間やカードに制限も…成田空港第1ターミナルにある肉料理専門店「肉料理 やきすき やんま」が公式SNS上で、上位クラスのクレジットカード保有者が、特典として取得できる「プライオリティ・パス」を用いたメニュー提供を、開店からラストオーダーまでの営業時間と同じ午前10時から19時30分とすると投稿しました。【写真】えっ…これが「旅行者必携神カード」で食べられる「スゴい高級すき焼き」驚愕の全貌です「プ