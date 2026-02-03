2月2日、同日に25歳の誕生日を迎えた、モーニング娘。’26の牧野真莉愛がInstagramを更新した。【写真】日ハム・新庄監督との2SHOTも公開牧野は、自身のInstagramアカウントにて、「応援してくださっている皆様へ いつもありがとうございます」と切り出すと、「みなさんがいなかったら、私もうおわりんごでした 牧野真莉愛のファンでよかった！って思ってもらえるように、 自分はモーニング娘。がんばっていきます」「もっともっと