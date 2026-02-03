インターネットイニシアティブ（IIJ）は、携帯電話サービス「IIJmioモバイルサービス」の料金プラン「ギガプラン」で、「15ギガプラン」の利用料を3月1日に値下げする。 月間の通信量が15GBとなる「15ギガプラン」の利用料は、音声SIMおよび音声eSIMの場合、現行の1800円から1600円へと改定される。 データSIMは1430円、SMS付きSIMは1530円、データ専用eSIMは1580円となる。 新規