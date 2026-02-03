アンカー・ジャパンは、初のトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプター（5-in-1、20W）」を2月3日に発売した。価格は3990円。公式オンラインストアやAmazon.co.jp、一部家電量販店などで取り扱われる。 「Anker Nano トラベルアダプター（5-in-1、20W）」は、A、C、Gなどの主要なコンセントタイプに適合する3種類のプラグを搭載したアダプター。世界200以上の国と地域で使用できると