古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムがクラブ創設150周年を祝した限定ユニホームを発表した。1970年代に着用された青と白のストライプの「ペンギン」が復活し、クラシックなデザインとなっている。またユニホームサプライヤーであるナイキとスポンサーのUNDEFEATEDのロゴが存在感を消しており、クラブのエンブレムが際立っている。 このメモリアルユニがクラブの公式SNSで公開される