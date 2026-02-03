今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中聡が高く評価されている。現地２月１日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、デュッセルドルフがパーダーボルンとホームで対戦。２−１で白星を挙げた。この試合に先発した田中は、１−１で迎えた83分、アペルカンプ真大とのワンツーでペナルティエリア内に侵入すると、左足でラストパス。セドリック・イッテンの決勝弾をお膳立てした。昨夏のE-１選