All About ニュース編集部は1月21、全国の20〜70代の男女250人を対象に「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「生で観戦してみたいと思う冬季五輪の競技」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：スキー／ジャンプ／65票「スキー／ジャンプ」が2位に選ばれました。スキージャンプは、選手たちが空を舞うようにジャンプする姿が醍醐味（だいごみ）。迫力と緊張感は、テ