青学大初の箱根駅伝総合優勝時に主将だった藤川拓也(C)産経新聞社大学駅伝界をけん引する青学大が箱根駅伝で初の総合優勝を飾った2015年当時の主将だった藤川拓也が、2月1日の丸亀国際ハーフマラソンを最後に現役を引退した。ラストランは1時間6分11秒で、270位だった。【写真】青学大の黄金期はここから！神野大地と藤川拓也の2ショットを見る藤川は青学大2年から箱根駅伝に3年連続出場。キャプテンを務めた4年時の2015年に、