ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅さんは2月2日、自身のInstagramを更新。試合後に開頭手術を受け、リハビリ中の元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗さんについて近況を明かしました。【写真】重岡銀次朗の近況とは？「元気な姿をまた見せてください」亀田さんは「元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗は順調に回復しています」と報告し、1枚の写真を載せています。重岡さんから「強烈な右ストレートで顔面しばかれました