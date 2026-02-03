3日（火）は冬型の気圧配置が緩み、山陰から北の日本海側の地域でも次第に雪や雨の止む所が多くなるでしょう。九州や太平洋側の地域は晴れる所が多い見込みです。4日（水）は西日本から東日本太平洋側では高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。北陸や北日本は日本海側を中心に所々でにわか雨やにわか雪があるものの、止み間となる地域が多い見通しです。4日は立春ですが、日本列島には暖かい空気が入り、暦通りに春の訪れ