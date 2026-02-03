将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局1日目が3日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で指されている。検討室では立会人の島朗九段（62）が、永瀬が着ているはかまを見て感激する場面があった。発端は対局開始後。関係者が「永瀬先生が着ているはかま、以前島先生からゆずってもらったものだと聞いた」