"日本発のオリジナルミュージカルを世界へ"を掲げるMOJOプロジェクト第2弾として、末満健一が作・演出を手がけるミュージカル『どろんぱ』が、2026年3月に東京・日本青年館ホール、4月に大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ で上演される。題材は日本固有の文化として語り継がれてきた"妖怪"。煙の妖怪・烟々羅(えんえんら)を演じる小池徹平と、唯一の人間として妖怪の世界へ踏み込む遠野爽子役の屋比久知奈に、脚本を読んだ印象から役作り