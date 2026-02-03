RIIZEがファッション誌のカバーを飾り、クールな表情で魅了した。RIIZEは、中国のファッション誌『ARENA HOMME+ CHINA』2026年1月号のカバーモデルに起用され、力強いオーラと端正なビジュアルが際立つ撮影カットを公開。メンバーそれぞれの成長の軌跡をテーマにしたインタビューも好評を得ている。【写真】RIIZE・ショウタロウ、秋葉原を満喫さらに同誌では、2月号から7月号にかけて、RIIZEのメンバー6人が順次ソロでカバーモデル