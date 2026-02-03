【モデルプレス＝2026/02/03】元モーニング娘。の加護亜依が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との過去ショットを公開した。【写真】37歳元モー娘「数年前はこんなに小さかった」愛娘と並んだ家族写真◆加護亜依、長女との過去ショット公開加護は過去のショットで長女と並んでいるショットを公開。当時は加護の肩ほどの背丈だったが「今日、長女に身長を抜かされたことに気付いた朝。数年前はこんなに小さかったの