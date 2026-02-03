俳優のソ・ジフンが現役入隊する。ソ・ジフンは本日（2月3日）、兵役のため陸軍第35歩兵師団に入隊する。訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、国防の義務を誠実に果たす予定だ。【写真】ソ・ジフンも！「年下男子」役で期待の若手入隊に際し、ソ・ジフンは自身のSNSを通じて「2月3日付で国防の義務を果たすことになりました。体に気をつけて、元気に行ってきます。すぐにお会いしましょう」とメッセージを投稿し、ファンに別れの挨拶