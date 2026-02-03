アリゾナ大学の研究により、大好きなパートナーの顔を思い浮かべるだけでストレスが軽減されることが明らかになった。1月4日刊行の心理生理学誌（ Psychophysiology ）に掲載されたレポートによると、恋人の顔を思い浮かべるという行為は、相手がそばにいるのと同じ効果をもたらし、血圧やストレス値の減少につながるのだという。日々のストレスをコントロールするには恋愛の力が大いに役立つ研究チームは、すでにパートナーがいる