高福祉国家として知られるデンマークでは大学の学費は無料である代わりに教科書価格の高騰が続いており、「電子教科書を使用する学生のうち約半数が海賊版を入手している」と報じられたこともあります。デンマークの主要な海賊版対策団体であるRights Allianceは教科書の違法な共有が一向に減らないことを受けて、1冊でも教科書のデジタルコピーを共有していると民事訴訟を起こすという新たな方針を明らかにしました。Nye midler t