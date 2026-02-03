【鉄魄（MORTAL MIND）エヴァンゲリオン弐号機II式】 2月6日 予約受付開始予定 第1四半期 発売予定 CCSTOYSは、アクションフィギュア「鉄魄（MORTAL MIND）エヴァンゲリオン弐号機II式」の発売を発表した。2月6日から各通販サイトにて予約受付を開始し、2026年第1四半期に発売予定。 本製品は小説「エヴァンゲリオンANIMA」に登場した「エヴァンゲリオン弐号機II式」を再現した