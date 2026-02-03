友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちらから＜前回のお話＞高校の同級生の3人組と久しぶりに会えた主人公めい。すると、友だちのひなと喧嘩をしていた彼氏から電話がありました。電話をしてからなかなか帰ってこないひなを心配し見にいくと、そこには彼氏