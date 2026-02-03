新日本プロレスは３日、元ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者の高橋ヒロムが退団することを発表した。新日本プロレスの発表は以下の通り。新日本プロレスに所属しております高橋ヒロム選手に関して、お知らせいたします。この度、ヒロム選手は、弊社との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました。ヒロム選手の大会出場は、２月１１日（月）の大阪府立体育会館大会までとなります。最後まで、ヒロム選手へのご声