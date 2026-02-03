巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手(２３)＝鷺宮製作所＝が３日、サンマリンスタジアムで投内連係に入った。１軍野手との投内連係に参加するのは初めて。三塁の守備位置に就いた坂本らが視線を送る中で、約１０分間、汗を流した。竹丸は投前へのゴロを素早く捕球し二塁に送球するなど、機敏な動きを披露した。また、ドラフト２位の田和廉投手(２２)＝早大＝とドラフト３位の山城京平投手(２２)＝亜大＝も同じく投内連係に参加