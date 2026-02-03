巨人が３日、宮崎春季キャンプで初日以来２度目のシートノックを行った。三塁に坂本とダルベック、遊撃に泉口と小浜と石塚など、内野陣は初日と同じポジション。外野は初日に右翼に入っていた丸が左翼に、左翼に入っていた育成５位・知念（オイシックス）が右翼に、中堅に入っていた育成・宇都宮が左翼に入るなどの違いもあった。この日のシートは以下の通り。【捕手】岸田、甲斐、大城、山瀬【一塁】リチャード、荒巻【二塁】