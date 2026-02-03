カメラと写真の大規模イベント「CP+ 2026」がパシフィコ横浜で2月26日～3月1日まで実施される。入場料は無料だが、Webからの事前登録制。各社がカメラの新製品や周辺機器の展示を予定しており、パナソニックらが出展情報を公開した。 パナソニック パナソニックのLUMIXブースでは、「DISCOVER YOUR COLOR あなたの色にきっと出会える」をテーマに展開。LUMIXの描写性能を体感できるタッチ＆トライコӦ